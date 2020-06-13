حميات إمبابة: تراجع إصابات كورونا الفترة المقبلة والفيروس يضعف

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه من المتوقع تراجع الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة مع تراجع قوة الفيروس أيضًا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد ذروة المرض، معقبًا: "قريبا الفيروس هيبقى ضعيف والأعداد هتقل، إحنا في ذروة المرض دلوقتي".وأشار الدكتور ماهر الجارحي، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في رمضان والعيد رغم التحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية، وضرورة التباعد الاجتماعي خلال الفترة المذكورة، هما سبب زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية.وتابع: "الحاجة المبشرة خلال الأسابيع المقبلة إن الأعداد ستقل تدريجيًا لأن كثرة الإصابة تجعل هناك أجسامًا مضادة تمنع الإصابة بالفيروس مرة أخرى، يعني الفيروس مش هيلاقي ناس كتيرة يشتغل عليها نتيجة تلك الأجسام".