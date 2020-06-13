استمرار حبس خفير احترف سرقة الدراجات النارية بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس خفير خصوصي 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الدراجات النارية من أسفل العقارات بمدينة الشروق.وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، قد تمكنوا من القبض على خفير خصوصي لسرقته 3 دراجات نارية بالشروق.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة الشروق، مفاده ضبط خفير خصوصي، لقيامه بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين من أسفل العقار سكنه.بمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، مؤكدًا ارتكابه حادثي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها بمنطقة سكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.