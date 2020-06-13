مقدمة «صباح البلد»: السوشيال ميديا أنقذت مواطن وابنته من التشرد

قالت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها دور كبير وتأثير على الدولة وسهولة إيصال مشاكل المواطنين لمؤسسات الدولة المختلفة، أو التدخل لإنقاذ فرد أو أسرة من التشرد والفقر.وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حديثها بالبرنامج المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن السوشيال ميديا الأسبوع الماضي استطاعت أن تنقذ المواطن أحمد جميل وابنته جومانا التي لا تتجاوز 4 سنوات، وأصبحوا من المشردين بلا مأوى، وكان هناك تحركًا سريعًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلك الحالة.وأوضحت أنه تم استقبال المواطن أحمد جميل من قبل الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم صرف إعانة له ووجهت بتمويل مشروع له من بنك ناصر وتوفير فرصة عمل له حتى ينتهي المشروع وتوفير بيت بديل له.ووجهت مقدمة برنامج "صباح البلد"، الشكر لـ رواد السوشيال ميديا الذين يعملون على الخير والحث عليه، وشكرت بالأخص من صور حالة المواطن أحمد جميل وابنته لإيصالها بهذا الشكل إلى المسئولين، مؤكدة: "مصر فيها حاجة حلوة، وكل المحن تأتي بعدها المنح".