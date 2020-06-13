1.5 مليار جنيه.. انتهاء المرحلة 3 من محطة مياه 6 أكتوبر في 2020

كشف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يجري تنفيذ المحطة تنقية مياه الشرب بالمرحلة الثالثة بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب يوميا، موضحاُ أن المشروع يقام على مساحة 28 فدانا بتكلفة 1.5 مليار جنيه.وأعلن فى تصريحات للدستور، أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة نهاية 2020 العام الجاري بطاقة إجمالية لـ3 مراحل 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، لافتاُ إلى أنه سيتم تشغيل المحطة باستخدام التقنيات الألمانية الصديقة للبيئة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من التكلفة الإجمالية للمحطة للأعمال المدنية، ونسبة 60% من التكلفة للأعمال الكهروميكانيكية.وقال إنه يجري على قدم وساق تنسيق وتنفيذ المرحلة الرابعة ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال نهاية 2021 بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب لتصبح الطاقة الإجمالية لمشروع 1.600 مليون متر مكعب يوميا، مضيفًا أن المحطة تنقية مياه الشرب تقوم على تغذية 3 مدن منها مدينة أكتوبر الجديدة، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، ولأن حصة مدينة 6 أكتوبر الحالية من المياه تقدر بنحو 800 ألف متر مكعب يومياُ، تطلب سرعة تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة من محطة تنقية مياه الشرب في مأخذ العياط، نظرًا لتوسعات التى تشهدها المدينة.وأشار إلى أن المحطة تتكون من خزانات مياه أرضية بسعة ١٠٠ ألف م3، وغرفة توزيع رئيسية، وغرفة الخلط، وغرفة العائد، وغرفة المروقات والمرشحات الرملية السريعة، ومبنى ومخزن للكيماويات، ومبنى الكلور، ومحطة رفع المياه العكرة، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، ومبنى المحولات ومبنى المولد، وخزان الوقود وغرفة الكهرباء الرئيسية، ومبنى إداري ومخازن وورش ومنظومة المطرقة المائية، وسور ومنطقة خضراء.