فنادق شرم الشيخ مكتملة الحجز للموسم الشتوي المقبل

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن امتلاء كافة الحجوزات بالفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى المقبل 2021، رغم الظروف الراهنة التى يعيشها العالم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا استعدادات مطار شرم الشيخ الدولى لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من مختلف دول العالم.وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن موسم الصيف الحالي بمدينة شرم الشيخ شهد حجوزات كبيرة للغاية بمعظم الفنادق، من جانب منظمي الرحلات السياحية الأجنبية وشركات الطيران الأوروبية، حيث تنتظر تلك الشركات إعادة تشغيل الحركة الجوية إلى المدن السياحية من جانب الحكومة المصرية.وأشار المصدر إلى أن سلطات مطار شرم الشيخ الدولى تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت وصالات السفر والوصول والمكاتب الإدارية والفنية، والحرص على تفعيل إرشادات وزارة الصحة والسكان عبر استخدام التباعد الاجتماعى بين المسافرين أثناء إنهاء إجراءات السفر أو الوصول.