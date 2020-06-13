مفقودون.. شاب فاقد للذاكرة بالمنيا يبحث عن أسرته

إيمانًا من "الدستور" بدور الإعلام الإيجابي، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.هذا الشاب موجود فى محافظة المنيا، حي شلبي، بتاريخ 12 يونيو 2020، مجهول الهوية، ولا يتذكر شيء عن نفسه.ومن لديه معلومات تساعده فى الوصول إلى أهله عليه الاتصال على الرقم 01200839029.