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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى المحلة تنفى إصابة طبيب الجراحة بـ«كورونا»

السبت 13/يونيو/2020 - 02:01 ص
الدكتور جمال شادى
الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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نفى الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من إصابة طبيب جراحة بفيروس كورونا المستجد بسبب إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية لإحدى المصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه عار تمامًا من الصحة.

وقال إن، طبيب الجراحة ويدعى "محمد. ع" الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية لممرضة مصابة بفيروس "كورونا" داخل المستشفى، وهي أحد أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، اتبع كافة الإجراءات الصحية والوقائية قبل وبعد وخلال إجراء العملية، بارتداء بدل العزل، وتم تجهيز غرفة العمليات مع تنفيذ كافة تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وتابع مدير مستشفى المحلة العام، أنه عقب الانتهاء من العملية الجراحية تم تعقيم الغرفة بالكامل للتأكد من الحماية والوقاية وضمان عدم انتشار فيروس "كورونا"، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، مؤكدًا أن الطبيب بصحة جيدة ويمارس مهام عمله بصورة طبيعية.

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرار بإحالة عامل وعاملة بمشرحة مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، للتحقيق على خلفية تبادل جثتي رجل مع إمرأة متوفية مصابة بفيروس كورونا المستجد وإحالة الواقعة إلى التحقيق بعد أن أثارت استياء الأسرتين.

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