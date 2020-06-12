«الوزراء» يدرس استمرار غلق المحال ليلا بعد انتهاء أزمة كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك دراسة تعمل عليها التنمية المحلية والمحافظات وكل الجهات المعنية، لوضع تصور مبدئي لاستمرار غلق المحال ليلا بعد انتهاء وباء كورونا.وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن الحكومة تعتزم التطبيق الفعلي وتحديد مواعيد غلق المحال التجارية، مشيرا إلى أن المواعيد قد تختلف من محافظة لأخرى.وأردف: «ستكون هناك بعض الأريحية في التطبيق بالنسبة للمحافظاات السياحية، فجنوب سيناء لن تكون مثل الشرقية والمنوفية، سيكون هناك هامش اختلاف التطبيق بين المحافظات، وتحديد موعد محدد كل ليلة لإغلاق المحال التجارية والمقاهي يختلف الموعد بين الصيف والشتاء».