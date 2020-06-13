نائب إيطالى: مصر بقيادة الرئيس السيسى تتصدى للإرهاب والتشدد

نقلت وكالة «آكي» الإيطالية تصريحات النائب الإيطالي ماوريتسيو جاسباري عن مصر، والتي وصفها فيها بأنها حصن للغرب، فضلًا عن أنها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف ضد الإرهاب والتشدد.وقال ماوريتسيو جاسباري، عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب فورتسا إيطاليا المعارض، أن من مصلحة إيطاليا والغرب بأسره الاستمرار في إمداد القاهرة بالسفن والمعدات العسكرية الأخرى.وأكد النائب اليميني، أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية لمصر، كما يجب اجتثاث بؤر الإخوان في الجامعات البريطانية.