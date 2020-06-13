سعر اليورو اليوم السبت 13 -6-2020 في البنوك المصرية
السبت 13/يونيو/2020 - 07:38 ص
ياسمين محمودطباعة
تباين سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 13- 6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري للشراء 18.28 وللبيع 18.44.
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.29 وللبيع 18.47، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.44، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50.
كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك عودة فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.27 وللبيع 18.52، وفي بنك أتش أس بي سي سججل للشراء 18.27 وللبيع 18.50، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.49، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.56، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
كما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي للشراء 18.25 وللبيع 18.47، وفي بنك مصر فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.22 وللبيع 18.47، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.19 وللبيع 18.50.
وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء الماضي.
وصعد الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.6881 دولار أمريكي بعد أن هبط لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.29 وللبيع 18.47، وفي البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.44، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50.
كما انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك عودة فسجل للشراء 18.28 وللبيع 18.50، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.27 وللبيع 18.52، وفي بنك أتش أس بي سي سججل للشراء 18.27 وللبيع 18.50، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.26 وللبيع 18.49، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50، وفي بنك البركة سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.56، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.26 وللبيع 18.50.
كما استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي للشراء 18.25 وللبيع 18.47، وفي بنك مصر فسجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.24 وللبيع 18.47، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.22 وللبيع 18.47، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.19 وللبيع 18.50.
ارتفاع منطقة اليورو عالمياشهد اليورو ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، ليظل قريبا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وخلال جلسة التداولات في آسيا، انخفض الدولار الأسترالي وعملات أخرى شديدة التأثر بالمخاطر قبل أن تتعافي وترتفع مقابل الدولار الأمريكي.
وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1315 دولار، ليظل قريبا من 1.1422 دولار وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه يوم الأربعاء الماضي.
وصعد الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.6881 دولار أمريكي بعد أن هبط لأدنى مستوى في عشرة أيام عند 0.6799 في الجلسة الآسيوية.