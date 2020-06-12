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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تستنكر تطاول مجلة قومية على أحد أساقفتها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:31 م
الكنيسة
الكنيسة
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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استنكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في أحد أساقفتها.

وأضاف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: "بناء على توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن".

وتابع: "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوز يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسئولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة".

واختتم: "تنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسئول عن ذلك، حفظ الله مصر من كل سوء".

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