«لرفع الكفاءة المعرفية».. اجتماع موجهي التربية الدينية المسيحية

عقدت اللجنة المجمعية للتربية الدينية المسيحية؛ اجتماعًا لموجهي عموم التربية الدينية المسيحية بمختلف محافظات مصر، عن طريق تطبيق zoom عبر شبكة الإنترنت.ويهدف اللقاء إلى رفع الكفاءة المعرفية وصقل خبرات موجهي التربية الدينية المسيحية لتمكينهم من الارتقاء بمستوى مادة التربية الدينية المسيحية مما ينعكس على المستوى الأخلاقي والسلوكي للطالب.وتضمن الاجتماع محاضرات متنوعة في سياق الموضوعات المتعلقة بتدريس المادة، من بينها موضوع "سيرة حياة البابا ديمتريوس الكرام".ويتولى الدكتور عبدالله حنا المنسق العام للجنة المجمعية قيادة الاجتماع والإجابة على أسئلة المشاركين، بينما يحاضر نخبة من الآباء الكهنة والخدام فيه.