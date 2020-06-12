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محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:04 م
مجلس الاتحاد الدولي
مجلس الاتحاد الدولي
طارق عتمان
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شاركت مصر (مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) في مشاورة افتراضية لأعضاء مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2020، في الفترة من 9 إلى 12 يونيو.

ويقوم المجلس بدور الهيئة الحاكمة للاتحاد في الفترات بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، ويتمثل هذا الدور في النظر في قضايا سياسات الاتصالات على اتساعها للتأكد من أن أنشطة الاتحاد وسياساته واستراتيجياته تستجيب بشكل كامل لبيئة الاتصالات الحالية الدينامية وسريعة التغير.

ويعد المجلس كذلك تقريرًا عن السياسات والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد وهو المسؤول عن ضمان تسيير الأعمال اليومية للاتحاد بسلاسة وتنسيق برامج العمل والموافقة على الميزانيات والتحكم في الأمور المالية والنفقات.

كما يتخذ المجلس كافة الخطوات لتسهيل تنفيذ أحكام دستور الاتحاد واتفاقية الاتحاد واللوائح الإدارية (لوائح الاتصالات الدولية ولوائح الراديو) وقرارات مؤتمرات المندوبين المفوضين وقرارات مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته الأخرى، حسب الاقتضاء. https:bit.ly3hhKGf3.

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