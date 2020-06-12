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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد الاحتجاجات.. الحياة تعود لطبيعتها في محيط البيت الأبيض

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:54 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
منار أحمد
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قالت قناة العربية الإخبارية، اليوم، إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في محيط البيت الأبيض بعد عدة أيام من الاحتجاجات.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلافات مع وزير الدفاع مارك إسبر أو رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، بسبب جلسة التصوير أمام البيت الأبيض بعد فض المظاهرات.

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