بعد الاحتجاجات.. الحياة تعود لطبيعتها في محيط البيت الأبيض

قالت قناة العربية الإخبارية، اليوم، إن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في محيط البيت الأبيض بعد عدة أيام من الاحتجاجات.وفي وقت سابق من اليوم، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود خلافات مع وزير الدفاع مارك إسبر أو رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، بسبب جلسة التصوير أمام البيت الأبيض بعد فض المظاهرات.