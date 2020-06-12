«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

زف الدكتور حسن حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بشرى سارة للمواطنين عن التوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وقال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدراسات التي تجري في مصر مبشرة، وسيتم التوصل لنتائج مؤكدة خلال أسابيع، للتوصل لعلاج وليس بروتوكول علاج.وأضاف: "مصر تعمل في مجال البحث العلمي على عدد من العقارات، لن نعلن عن أسماء الأدوية إلا بعد التأكد من فعاليته وأمنه، وتنتهى الدراسات العلمية بصورة كاملة".ولفت حسني إلى أن معدل التعلم عن وباء كورونا يزيد كل يوم، لأنه وباء أي يصيب عدد كبير وفي أماكن كثيرة، ولا علاج له، ولا توجد معلومات كثيرة عنه، لذا يزيد التعلم كل يوم، باكتشاف أمور جديدة عنه، مشيرا إلى أن طريقة انتشار المرض معروفة، لكن سرعته تتغير من يوم للثاني، وللقضاء على الوباء منتظرين العلاج، الذي سيعلن عنه خلال أسابيع.