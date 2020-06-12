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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التأمين الصحي» تحذر مستشفيات العزل من تحصيل رسوم مقابل تحاليل وعلاج كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:05 م
تحاليل كورونا
تحاليل كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحى جميع مديرى مستشفياتها من تحصيل رسوم مقابل علاج أو أدوية أو فحوص أو تحاليل من منتفعيها عند الحصول على خدماتها في مستشفيات العزل أو الفرز التي خصصتها لعلاج حالات كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وتسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

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