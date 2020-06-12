«التأمين الصحي» تحذر مستشفيات العزل من تحصيل رسوم مقابل تحاليل وعلاج كورونا

حذرت الهيئة العامة للتأمين الصحى جميع مديرى مستشفياتها من تحصيل رسوم مقابل علاج أو أدوية أو فحوص أو تحاليل من منتفعيها عند الحصول على خدماتها في مستشفيات العزل أو الفرز التي خصصتها لعلاج حالات كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وتسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 35 حالة جديدة.