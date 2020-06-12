عبير موسى تكشف محاولات الغنوشي لتركيع تونس وتسليمها لقطر وتركيا

جددت النائبة التونسية عبير موسى، رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، هجومها لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، لافتة إلى أنها تسعى إلى تركيع تونس، وبيعها للمحور التركي القطري.اتهمت موسى في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة، حركة النهضة بالتخطيط لعملية إرهابية تستهدفها أو تلفيق تهم لها، استباقا لتمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.كما حذرت رئيسة "الدستوري الحر" من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.ونبهت من احتمال وقوع جريمة تحت قبة البرلمان مشيرة إلى وجود تخطيط لتلفيق قضية بحقها على المقاس.فيما أعلنت موسى عن اجتماع للكتل البرلمانية في تونس، يوم الاثنين المقبل، لدراسة مشروع اللائحة التي تقدمت بها هذا الأسبوع، لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشددة على استحالة إنجاز أي اصلاح اقتصادي أو اجتماعي في ظل وجود الإخوان في البلاد، الذين يريدون تركيع تونس وبيعها للمحور القطري التركي "وفق تعبيرها".