نبيه بري يعلن نتائج اجتماعه مع الرئيس عون ودياب

أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون ورئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، خلال اجتماع اليوم بقصر بعبدا، على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة ابتداء من اليوم إلى تحت 4000 ليرة وصولا إلى 3200، لكن ذلك لن يتبين فعليا قبل يوم الإثنين المقبل.وحول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: "نحن بحاجة إلى كل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.