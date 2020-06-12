ضبط 4386 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات تفتيشية للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4386 سائقا للنقل الجماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.