«منجد»: استقالة الحكومة اللبنانية لم تعد كافية

أعلن رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، اليوم الجمعة، عن أن استقالة الحكومة لم تعد كافية لتهدئة الأوضاع على الأرض في مختلف المناطق اللبنانية في ضوء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية التي تدفع بالناس إلى التظاهر في كل المدن والقرى اللبنانية من جميع الطوائف والفئات الشعبية، تعبيرًا عن رفضهم لغياب المسئولين على مختلف المستويات عن القيام بواجباتهم تجاه لقمة عيش المواطنين في حين تتصاعد الأزمات الحياتية وسط ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير مسبوق.وقال منجد في بيان له اليوم "بدل أن تسارع الحكومة والمسئولون لمعالجة هذه الأوضاع المأسوية، نرى أنهم يسارعون إلى إجراء تعيينات مهربة تكتنفها الشوائب وبعيدة عن الإجراءات القانونية المرعية الإجراء والتي تعتبر اعتداء على الآليات القانونية المتبعة في التعيينات، مما بات يتطلب إعداد عريضة نيابية من قبل عشرة نواب لرفعها إلى المجلس الدستوري لنقض هذه التعيينات وإبطالها باعتبار ما يسودها من محاصصة مفضوحة، في حين سبق للمسئولين أن رفضوا تعيين الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لسد العجز في بعض الوزارات والدوائر الرسمية، وكذلك ما يتعلق برفضهم التعيينات والتشكيلات في الجامعة اللبنانية".وأوضح منجد أن المسئولين منشغلون بمماحكاتهم ويتلهون بتقاسم الحصص والمغانم غير آبهين بالسرقات وأعمال التهريب عند المعابر الحدودية والتي باتت تشمل المحروقات والمواد الغذائية والحياتية الأساسية والمدعومة وتفريغ السوق المحلية من الدولار، وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.وتابع منجد "إننا نحذر وبشدة من المحاولات الجارية على الساحة الطرابلسية خاصة والشمالية عامة لشيطنة التحركات المطلبية، وفي الوقت نفسه المضي في تجاهل قضايا طرابلس ومطالبها، حيث باتت الكهرباء شبه مقطوعة والأعطال دائمة ومتواصلة على صعيد الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وكذلك تفاقم أزمة النفايات التي باتت تنذر بخطر شديد صحيًا وبيئيًا، فاتقوا الله في أعمالكم ونواياكم ونسأل ألم تشبعوا؟ لقد سرقتم أحلامنا وتطلعات وآمال أبنائنا ومستقبلهم".