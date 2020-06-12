«جعجع»: تدهور جديد للبنان بسبب حزب الله

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الجمعة، إن هناك أخبارا سيئة وتدهورا جديدا ستشهده الأراضى اللبنانية، بسبب وجود حزب الله اللبنانى في السلطة.وقال جعجع، فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر، "‏طالما أن حزب الله والوزير جبران باسيل وحلفاءهم موجودون في السلطة تحضروا لخبر سيئ وتدهور جديد مع كل إشراقة شمس"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.وتشهد المدن اللبنانية اليوم الجمعة، مظاهرات واحتجاجات بسبب سعر الدولار مقابل الليرة، وأغلق المتظاهرون الشوارع والميادين الرئيسية منذ مساء أمس.