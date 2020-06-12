ضبط 311 قطعة مستلزمات طبية داخل شركة بالمقطم
الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:25 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط 311 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالمقطم.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم، لحيازته 311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض" مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط مالك، المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم، لحيازته 311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض" مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.