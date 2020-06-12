رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصاد بريطانيا ينكمش 20.4% فى أبريل بفعل قيود كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:48 ص
اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 % في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا.

وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطىء.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 %مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 % وانكماش بنسبة عشرة بالمائة للفترة بين فبراير وأبريل.

وقال وزير المالية ريشي سوناك "تماشيا مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة على اقتصادنا".

وأضاف أن التدابير الحكومية التي من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعني أن بريطانيا لديها "أفضل فرصة للتعافي سريعا مع إعادة فتح الاقتصاد".

ومن المقرر أن يُعاد فتح معظم قطاع البيع بالتجزئة البريطاني، الأسبوع المقبل، طالما اتبعت المتاجر قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه مقارنة مع أبريل من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 24.5 %.

وكان بنك إنجلترا المركزي ومكتب الميزانية في البلاد حذرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش في ثلاثة قرون هذا العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

14 مليون اختبار للكشف عن مصابي كورونا بروسيا

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

منوعات

بالعمل التطوعى.. «سامر» من شاب انطوائى إلى مدرب لأقرانه

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات