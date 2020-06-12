اقتصاد بريطانيا ينكمش 20.4% فى أبريل بفعل قيود كورونا

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4 % في أبريل من مارس، إذ أمضت البلاد الشهر في إجراءات عزل عام مشددة لاحتواء فيروس كورونا.وسيكون الشهر على الأرجح أدنى نقطة في التراجع قبل تعاف طويل وبطىء.كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في ثلاثة أشهر حتى أبريل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 10.4 %مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.كان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى متوسط توقعات لانخفاض شهري بنسبة 18.4 % وانكماش بنسبة عشرة بالمائة للفترة بين فبراير وأبريل.وقال وزير المالية ريشي سوناك "تماشيا مع الكثير من الاقتصادات الأخرى في أنحاء العالم، كان لفيروس كورونا آثار شديدة على اقتصادنا".وأضاف أن التدابير الحكومية التي من بينها خطة لدفع رواتب عاملين تم تسريحهم بشكل مؤقت فحسب، بجانب منح وقروض وتخفيضات ضريبية للشركات تعني أن بريطانيا لديها "أفضل فرصة للتعافي سريعا مع إعادة فتح الاقتصاد".ومن المقرر أن يُعاد فتح معظم قطاع البيع بالتجزئة البريطاني، الأسبوع المقبل، طالما اتبعت المتاجر قواعد التباعد الاجتماعي.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه مقارنة مع أبريل من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 24.5 %.وكان بنك إنجلترا المركزي ومكتب الميزانية في البلاد حذرا من أن بريطانيا تتجه صوب أكبر انكماش في ثلاثة قرون هذا العام.