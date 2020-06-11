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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كرم جبر ينتشل المؤسسات القومية من «وضعها الكارثي».. هيكلة شاملة وإدارة حاسمة

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:48 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
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بعد سنوات من تردى الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية القومية، استطاع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية، ضبط النظام الإداري باتخاذ عدة قرارات حاسمة وإعادة هيكلة شاملة داخلها.

تولى جبر، زمام الأمور في المؤسسات القومية وهي مثقلة بديون باهظة للغاية ولا يوجد لديها نظم إدارية، ناهيك عن فلسفة الموظف الحكومي التي انتقلت إلى العاملين بها.

كان جبر على قدر المسؤولية والمنصب الذي تم اختياره فيه، مستهلا مهامه بمحاولة ضبط النظام الإداري بالمؤسسات لإنهاء حالة الهرج السائدة داخل المؤسسات القومية من تعيينات المجاملات ومصروفات وتقاعس وغيره الكثير.

حمّل كرم جبر على عاتقة وضع خطة هيكلة شاملة بالمؤسسات القومية غير مهتم بالعراقيل التي واجهها، وأعد خطة تطوير المؤسسات القومية ورقمنتها وكيفية استغلال أصولها.

تضمنت الخطة التي أعدها جبر عدة ملفات منها التحول الرقمي، ومواجهة زيادة الديون، وضرورة استغلال الأصول، وتطوير المحتوى التحريري، وسد الفجوة التمويلية.

واستند جبر، إلى دراسة جميع المشكلات التي تواجه المؤسسات ومقترحات حلها، وعقد حلقات نقاشية مستفيضة تم خلالها الاستماع لمختلف الآراء والملاحظات حول الملفات العالقة، والقضايا الساخنة التي تخص الشأن الصحفي.

كما أعلن أن الهيئة أبوابها مفتوحة لمن يريد الإسهام في الحوار البناء الذي يستهدف التحرك بأقصى سرعة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، وحماية المهنة العريقة التي تلعب دورًا مهمًا في التأثير على الرأي العام.

واستطاعت الهيئة من خلال مناقشتها أن تحصر جميع مشكلات وأوضاع المؤسسات الصحفية القومية والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إدارة رشيدة بما يكفل تطوير هذه المؤسسات على نحو يواكب صناعة الصحافة في العالم

وحرصت الهيئة أيضا على تطوير المحتوى التحريري وتنمية الكوادر البشرية، حيث نفذت خطة متكاملة للتنمية البشرية من خلال عمليات التدريب والتطوير لجميع مستويات الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية القومية.

وبالفعل أطلقت الهيئة موقع مؤسسة الأهرام، بهدف إعادة الصحافة والإعلام المصري إلى مكانه الريادي مثلما كان في المنطقة العربية كافة، ضمن خطوات رقمنة المعلومات وإحداث الثورة الرقمية في المؤسسات الصحفية.

وكانت هذه البداية حيث تبعتها عملية تطوير لجميع مواقع المؤسسات الصحفية القومية الإلكترونية حرصا على تطوير العمل الصحفي ومواكبة التطور وتقديم مادة جذابة للقارئ.

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