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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الوزراء: عودة النشاط الرياضي يحسن الحالة النفسية والمزاجية للمواطنين

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:46 م
عودة النشاط الرياضي
عودة النشاط الرياضي
سناء إسماعيل
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استعادة الحركة السياحية عالميًا ستكون تدريجية وبطيئة نظرًا لوجود عوامل نفسية مرتبطة بمواطنى العالم، وتابع: "فكرة السفر يخشاها الجميع نتيجة جائحة كورونا".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شركات السياحة العالمية مستهدفة مصر واليونان حال بدأ عودة الطيران وفتح الحدود، لافتًا إلى أن مصر اتبعت قرارات مشجعة للسائحين.

وفى سياق آخر، أوضح سعد أن عودة النشاط الرياضى اكتملت بحد كبير، موضحًا أن الحكومة ليس لديها أية مشاكل في عودته، خاصة وأنه يحسن الحالة المزاجية والنفسية للشعب وهو ما ينعكس على تراجع عدد المصابين بكورونا، وهو ما نسعى إليه.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه منذ 15 يونيو ستبدأ الأندية في عمليات الصيانة وتجديد العضويات، وفقًا لإجراءات احترازية وطبية تم الاتفاق عليها، موضحا أنه لا يوجد أية مشاكل أمنية أو صحية لدى الحكومة في عودة الدوري العام.

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