بإجراءات صارمة.. كرم جبر يقود سفينة المؤسسات القومية نحو النجاة من كورونا

مع اللحظات الأولى لإصابة عدد من الصحفيين بفيروس كورونا المستجد، اتخذ الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قرارات حاسمة هدفها في المقام الأول الحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين بالمؤسسات القومية، مؤكدا أن مصلحة جميع العاملين والحرص على سلامتهم فوق كل اعتبار.وشدد جبر على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية الالتزام بالقرارات التى تصدرها الدولة، وأن تكون تحركاتهم أثناء فترة حظر التجول لاحتياجات العمل فقط، ولمن يتم تكليفهم من قبل رؤساء التحرير ومجلس الإدارة، والحرص على إبراز الكارنيهات والتصاريح لرجال الأمن ومساعدتهم فى آداء مهامهم.كما أكد أن الهيئة في حالة انعقاد دائم مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، لبحث أى مستجدات تحدث واتخاذ القرارات العاجلة والفورية، التزاما بمسئولية الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأزمة.وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة عدم السماح بدخول أي من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين – إداريين – عمال"، إلا بعد توقيع الكشف الطبي بأجهزة قياس الحرارة، وتوفير مستحضرات التطهير والتعقيم قبل دخول أماكن العمل.فيما أعدت الهيئة تحسبا لأي تطورات سيناريوهات لمختلف الاحتمالات من السيء إلى الأسوأ بالاشتراك مع رؤساء المؤسسات، في ضوء القرارات التي تتخذها الدولة، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على العاملين وسلامتهم، كما عملت على توفير كل أنواع المنظفات والمطهرات في مقرها للعاملين بالمؤسسات القومية.وحرصا على توفير النفقات خلال الأزمة الحالية، شددت الهيئة على ضرورة ترشيد طبع الصحف أن يكون المطبوع في حدود الموزع دون إهدار للموارد في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن فيروس كورونا، وتوجيه الاهتمام للمواقع الإلكترونية لمتابعة مستجدات الأحداث أولًا بأول.كما شكلت الهيئة لجان الأزمة لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم سريعا لصالح العاملين بالمؤسسات القومية، وصدقت على تقديم دعم عاجل بقيمة 100،000 جنيه كدفعة أولي لكل مؤسسة لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم.وتتولى لجان الأزمة متابعة الموقف ومساندة المصابين بالفيروس والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووقعت برتوكولات علاجية لهذا الغرض، وتحملت كامل التكاليف انطلاقا من مسئوليتها.وأكد كرم جبر أن الهيئة تسعى لتوفير الرعاية الصحية لأى زميل صحفى مصاب بالفيروس، موضحا أن الزملاء الذين توفوا من فيروس كورونا تأخروا فى تلقى العلاج.وتابع إن جميع المؤسسات الصحفية تم تطهيرها وسوف يتم تطهيرها مرة أخرى، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تساعدها فى عمليات التعقيم، بالإضافة إلى التعاقد مع الجهات المختصة لتوفير الكمامات.وواصل جبر، أنه تم وضع بدائل للمؤسسات التى أغلقت بسبب كورونا كى لا تؤثر على طبع الجرائد، مؤكدا أن جميع الحالات التى تم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا جميعها سلبية باستثناء حالتين أو ثلاثة على الأكثر.وأضاف جبر، أن الشائعات الكاذبة واستغلال أزمة كورونا يخلق أجواء سيئة، مؤكدا أن الزميل بمؤسسة الجمهورية الذى توفى بسبب كورونا تم تقديم رعاية عاجلة له ولكن حالته كانت متأخرة، وجميع الحالات التى ظهرت بمؤسسة دار الهلال تلقت العلاج اللازم، مؤكدا أنه سيتم إنشاء جروب خاص لكل مؤسسة لتسهيل سرعة التواصل فى حالة ظهور أى حالات إصابة.وأوضح جبر، أن الهيئة الوطنية للصحافة سلطتها على الصحف القومية ولا تستطيع التوغل على سلطات أخرى، مؤكدا أنه يتواصل مع جميع قيادات المؤسسات الصحفية يوميا من أجل التخفيف من وطأة أزمة كورونا، داعيا الجميع للتبرع إلى صندوق نقابة الصحفيين من أجل مواجهة أزمة كورونا.