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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني عادل: بطلة «ليه لأ» صدمت الناس بهروبها من حفل الزفاف

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:05 م
الفنان هاني عادل،
الفنان هاني عادل،
سناء إسماعيل
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عبّر الفنان هاني عادل، عن سعادته بردود الأفعال على مسلسل "ليه لأ"، المعروض حاليًا عبر منصة شاهد VIP، واصفُا إياها بأنها حالة جيدة جدًا.

وقال هاني، خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية MBC مصر، إن العمل يناقش سبب ارتفاع نسب الطلاق التي زادت في مصر بشكل ملحوظ؛ لأن الكثير من الناس يتعرفون على بعضهم بعد الزواج، لذلك ترتفع هذه النسبة كثيرًا.

وأضاف أن لحظة هروب البطلة من حفل زفافها صدمت الكثيرين، لكن سيتعرفون على بقية أحداث العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عرض المسلسل على منصة "شاهد VIP" حقق نسبة مشاهدة كبيرة، كما أن عرضه على الشاشة سيضيف له نسبة مشاهدات أعلى، موضحًا أن تصوير المسلسل انتهى منذ فترة طويلة وأشفق على النجوم الذين واصلوا التصوير في ظل تفشي فيروس كورونا.

مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، هاني عادل، هالة صدقي، شيرين رضا، وعدد كبير من النجوم.

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