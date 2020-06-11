رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الوزراء: أرقام الإصابات هي الفيصل في قرار فتح دور العبادة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:44 م
فتح دور العبادة
فتح دور العبادة
رباب الأهواني
طباعة
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن مسألة تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا يضر بالاقتصاد، والتجربة أثبتت ذلك في عدة دول.

وقال المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إننا بدأنا طرح الكمامات القماش في الأسواق بسعر 5 جنيهات للكمامة.

وأشار إلى أن أرقام الإصابات هي الفيصل في القرار النهائي حول فتح دور العبادة، مضيفا: "نتمنى أن تكون عودة السياحة الداخلية في أول يوليو بشكل قوى يعوض هذا القطاع عن خسائره".

وأوضح أن ضوابط عودة السياحة الخارجية ستتعلق بجنسية السائحين ومدى انتشار الفيروس في البلدان القادمين منها.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن قرار فتح المطاعم والكافيهات ما زال في طور المناقشة، ولكن الوضع على الأرض غير مناسب.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، وكذلك وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يوميًا، ومد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة، مع استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

وأضاف المستشار نادر سعد: تقرّر أيضًا استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

مصر والسودان يعلنان تحفظهما على الورقة الإثيوبية حول ملء وتشغيل سد النهضة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات