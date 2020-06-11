«الصحة» تكشف سبب نقص بعض الأدوية المتعلقة بالبروتوكول العلاجي لكورونا

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن سبب نقص بعض الأدوية المتعلقة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، يرجع إلى قيام الكثير من المواطنين بشرائها وتخزينها في المنزل.وأضاف "غنيمة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الصحة طلبت من شركات الأدوية زيادة ضخ الأدوية الناقصة من الصيدليات مثل "الزنك" و"فيتامين سي"، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن وزارة الصحة ليس لديها أي نقص في الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وتوفرها للمرضى مجانًا.