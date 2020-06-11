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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرات غاضبة في لبنان احتجاجًا على تردي أوضاع المعيشة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:25 م
بيروت
بيروت
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اجتاحت مظاهرات ومسيرات غاضبة عددا كبيرا من المناطق اللبنانية، احتجاجا على انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكي، والتدهور المتسارع الذي طال مختلف الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية وتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات.

وارتسمت حالة غضب عارمة على وجوه المتظاهرين وأفعالهم، لاسيما في مناطق متعددة من العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وتكرار كلمة "الجوع" على ألسنتهم تعبيرا عن التردي الشديد في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، وتأكيد أعداد كبيرة منهم أنهم فقدوا وظائفهم أو أنهم يتقاضون نصف راتب في أفضل الأحوال.

وانفجر الشارع اللبناني بصورة مفاجئة مساء اليوم، على وقع الأنباء المتداولة منذ ظهر اليوم، عن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 7 آلاف ليرة، بما يعني انهيار العملة الوطنية لنحو 4 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة مصرف لبنان المركزي.

وقطع المتظاهرون، الطرق الرئيسية وأوتوسترادات السفر الدولية الرابطة بين المحافظات باستخدام الإطارات المشتعلة والعوائق المختلفة ومن بينها صناديق النفايات بعدما أضرموا النيران في ما تحتويه من قمامة، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية شوارع العاصمة بيروت ويردد مستقلوها الهتافات المناهضة للحكومة والسلطة السياسية.

وارتفعت في عدد من المناطق ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق في الشوارع وصناديق النفايات، فيما اندلعت أعمال شغب مقابل المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي بشارع الحمراء بالعاصمة بيروت، حيث استهدف عدد من المشاركين في الاحتجاجات فروع البنوك وقاموا بتحطيم واجهاتها قبل أن تتدخل وحدات الجيش اللبناني لإيقاف موجة الشغب.

كما أضرم المتظاهرون في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) النيران في جانب من فرع مبنى مصرف لبنان المركزي بالمدينة، بعدما كانوا قد تجمهروا أمام الفرع مرددين الهتافات التي تستنكر الارتفاع الكبير والشُح في الدولار الأمريكي.

وبدا لافتا عدم تدخل الجيش وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) ووحدات مكافحة الشغب في صدام مع المتظاهرين الغاضبين، مكتفين فقط بمنعهم من تنفيذ عمليات الشغب أو استهداف المنشآت والمؤسسات.

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