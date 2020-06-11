الغرف التجارية: السيسي أسهم في توسيع مجال الاستثمار

قال فتحي الطحاوي، عضو الغرف التجارية، إن مصر شهدت كثيرا من الإنجازات خلال فترات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف «الطحاوي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مصر شهدت عدة إنجازات منها تطوير الطرق والكباري والمناطق السكنية والتوسع في المشروعات القومية.وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق للتجار الاستقرار والأمان، ما أسهم في زيادة الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة.وأشار إلى أن الرئيس، ساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في النهوض خلال السنوات الأخيرة، وطالب بمساندة التجار في ظل أزمة كورونا.