البرلمان يصوت نهائيًا على 8 مشروعات قوانين الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبدالعال، فوفقا لجدول أعمال الأسبوع المقبل، سيصوت البرلمان على 8 مشروعات قوانين بشكل نهائي منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد.كما يصوت المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.كما يصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وكذلك مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.