214 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 18569 حالة، و300 وفاة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".وناقشت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها، اليوم الخميس، إعادة فرض قيود جديدة على حركة المستوطنين وحياتهم اليومية، بسبب عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خشية بدء الموجة الثانية من تفشيه.ووجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار كورونا، مشيرا إلى إمكانية العودة لإجراءات الإغلاق الشامل.