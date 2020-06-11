مصادر طبيعية لفيتامينى «سي وأ» لتقوية جهاز المناعة

وأضافت أن فيتامين "أ" يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم.





نشرت وزارة الصحة، اليوم، إرشادات توعوية عن المصادر الطبيعية لفيتامين «سي وأ» لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الصحة إن هناك عددا من الفيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.وأوضحت أن فيتامين "سي" يساعد في تقوية المناعة، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي والفواكه كالفراولة والجوافة والبرتقال واليوسفي.