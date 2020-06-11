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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل 15 يوما

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:22 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل بعدما فشل في اغتصابه.

كان المقدم حسام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين، وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور أمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان إلى أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر.

باستهداف المتهم بعدة مأموريات أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه قتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم تخلص من الجثة بإلقائها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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