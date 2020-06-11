رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: نرحب بجهود مصر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:04 م
روزي دياز
روزي دياز
عبير سليم
طباعة
رحبت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، اليوم الخميس، بجهود مصر في حل الأزمة الليبية، معربة عن أملها أن تفضي مشاركة الأطراف الليبية في المفاوضات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى وقف القتال بشكل نهائي.

وقالت دياز في تسجيل مصور، بحسب ما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إن بريطانيا ترحب بالمشاركة الأخيرة للأطراف الليبية في مفاوضات وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة وجهود مصر لإيجاد حل سياسي وليس عسكريا للصراع.

وأوضحت المتحدثة البريطانية، أن التطورات الأخيرة أثرت على الجانب الإنساني وأضافت أعباء جديدة على المواطنين بالإضافة لحالة فيروس كورونا المتزايدة.

وتابعت: "لقد رأينا تقارير عن هجمات انتقامية في المناطق المحيطة بطرابلس وكذلك الألغام جنوب طرابلس".

ورأت دياز أن ليبيا تحتاح إلى تسويات سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تمثل مصالح جميع الليبيين وتمكن من الخروج من الصراع، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الجميع بوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيابة مدينة نصر تواجه «شيرى هانم» بالتحريات

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

السيسى: مواجهة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين دول إفريقيا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

اليورو «الصيني» يضع طفلا في سويسرا تحت طائلة التحقيق

وباء كورونا يلقي بظلاله على المستقبل الاقتصادي للشباب

كورونا تدفع الأمريكيين لأحضان المنجمين

مقالات الرأي
محمود عابدين
{ إلى: "العاهر" و"الصهيونى" و"الخائن".. ستنتصر مصر وليبيا بإذن الله تعالى }
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
المزيد

الثقافة

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات

مركز الملك عبد العزيز يستضيف الممثل إدريس ألبا عبر قناة «إثراء»

«الجمعية الفلسفية» تنعى الدكتور حامد طاهر