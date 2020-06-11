بريطانيا: نرحب بجهود مصر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

رحبت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، اليوم الخميس، بجهود مصر في حل الأزمة الليبية، معربة عن أملها أن تفضي مشاركة الأطراف الليبية في المفاوضات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى وقف القتال بشكل نهائي.وقالت دياز في تسجيل مصور، بحسب ما نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إن بريطانيا ترحب بالمشاركة الأخيرة للأطراف الليبية في مفاوضات وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة وجهود مصر لإيجاد حل سياسي وليس عسكريا للصراع.وأوضحت المتحدثة البريطانية، أن التطورات الأخيرة أثرت على الجانب الإنساني وأضافت أعباء جديدة على المواطنين بالإضافة لحالة فيروس كورونا المتزايدة.وتابعت: "لقد رأينا تقارير عن هجمات انتقامية في المناطق المحيطة بطرابلس وكذلك الألغام جنوب طرابلس".ورأت دياز أن ليبيا تحتاح إلى تسويات سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تمثل مصالح جميع الليبيين وتمكن من الخروج من الصراع، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الجميع بوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.