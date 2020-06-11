رئيس البرلمان ناعيا محسن عادل: الجميع يشهد بتفانيه في عمله

نعـــى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محسن عادل،‏ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، ونائب رئيس البورصة السابق.وأضاف رئيس مجلس النواب: لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله رغم شبابه بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشئون الاستثمار ‏والتمويل، وأسواق المال والحوكمة، فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه في عمله علامة متميزة شهد له بها القاصي والداني.وتابع: نرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن ‏يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين.‏