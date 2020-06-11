رئيس البرلمان ناعيا محسن عادل: الجميع يشهد بتفانيه في عمله
الخميس 11/يونيو/2020 - 02:16 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
نعـــى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق، ونائب رئيس البورصة السابق.
وأضاف رئيس مجلس النواب: لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله رغم شبابه بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشئون الاستثمار والتمويل، وأسواق المال والحوكمة، فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه في عمله علامة متميزة شهد له بها القاصي والداني.
وتابع: نرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين.
وأضاف رئيس مجلس النواب: لقد أفاض الله على المغفور له بإذن الله رغم شبابه بالعلم والعطاء والخلق الرفيع، ونهل من علمه وخبرته المتخصصة العديد من المهتمين بشئون الاستثمار والتمويل، وأسواق المال والحوكمة، فكان أداؤه وتفانيه وإخلاصه في عمله علامة متميزة شهد له بها القاصي والداني.
وتابع: نرجو الله عز وجل أن يسكن الفقيد العزيز فسيح جناته، وأن يلهمنا وأسرته ومحبيه صبر المؤمنين.