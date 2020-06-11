46 وفاة في «غرق مركب مهاجرين» قبالة سواحل تونس

قال مسئول بالحماية المدنية في تونس، اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46 بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.ويوم الثلاثاء الماضي انتشلت تونس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس، بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.