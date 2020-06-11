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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

46 وفاة في «غرق مركب مهاجرين» قبالة سواحل تونس

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:48 م
غرق مركب مهاجرين
غرق مركب مهاجرين
وكالات
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قال مسئول بالحماية المدنية في تونس، اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46 بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

ويوم الثلاثاء الماضي انتشلت تونس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس، بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.

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