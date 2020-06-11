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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع حالات التعافي بـ«عزل قها» إلى 256

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:31 م
كورونا
كورونا
صلاح حسنى
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شهدت مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل الأم صيدلانية بمستشفى ناصر العام تدعى شيماء ع، وأصيبت أثناء عملها وتم حجزها بالمستشفى، وعندما عانت من آلام الوضع أجريت عملية الولادة لها داخل المستشفى وأسمت المولودة مسك.

فيما ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قها للعزل إلى 256 حالة غادروا المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا، حيث أعلنت المستشفى اليوم تعافي هنا علي الممرضة بمستشفى قليوب.

من جانبها أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل، أن عدد المتعافين وصل إلى 256 متعافٍ غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تسهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس، وتعافى جميع المصابين بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

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