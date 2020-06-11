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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المستشفيات التعليمية تنعى نائب مدير معهد القلب لوفاته بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:33 ص
معهد القلب
معهد القلب
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب القومي، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" منذ ثلاثة أسابيع.

وتقدم الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، ونواب رئيس الهيئة وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمد "كامل" بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته.

وقالت الهيئة إنَّ الفقيد كان نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عمله بالمعهد، ولطالما قدم مثالًا مُشرفًا للطبيب المصري ولما يجب أن يكون عليه في رعاية المرضى من أبناء وطنه.

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