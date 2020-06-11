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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة فرنسية: إصابات قطر ترتفع وخسائر اقتصادية فادحة

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:26 ص
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة ماريان الفرنسية عن الوضع الكارثي لأعداد المصابين بفيروس كورونا داخل قطر، حيث قالت المجلة الفرنسية إن قطر تمر بأزمة صحية غير مسبوقة، حيث تسجل معدلات عالية للغاية من المصابين بفيروس كورونا فى العالم العربى، مقارنة بعدد سكانها الذى لا يتجاوز 2.7 مليون نسمة منهم 300 ألف قطرى فقط.

كما شككت المجلة الفرنسية في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، كما سلطت المجلة الفرنسية الضوء على معاناة العمال الأجانب في قطر وإهمال الحكومة القطرية لهم في مواجهة كورونا.

ونقلت المجلة الفرنسية عن منظمة العفو الدولية أن العمال فى قطر يعانون من ظروف عمل صعبة للغاية سواء في الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية والتدابير الوقائية ضد كورونا.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى تحقيق الجارديان في مايو الماضي الذي كان بعنوان: "العمال المهاجرون القطريون يتوسلون للحصول على الطعام مع زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا".

وحول تأثير كورونا الاقتصادي على قطر، قالت المجلة الفرنسية إن كورونا أجبر قطر إلى اللجوء إلى الديون من خلال إصدار سندات بقيمة 10 مليارات و7.6 مليار دولار لتمويل صندوق الصحة الحكومي.

كما سجلت الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة، فضلا عن تخفيض عدد الموظفين بنسبة 20% وتأجيل أجور بعض الموظفين بعد وباء فيروس كورونا.

وحول مخاطر عقد كأس العالم في قطر، ذكرت المجلة الفرنسية أن هناك مخاوف أيضا على الاقتصاد القطري ومدى تأثير كورونا على حجم الحضور الجماهيري في ملاعب البطولة.


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