وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا



ونعت نقابة المهن التمثيلية‬‫، الفنان ⁧‫محمود مسعود‬⁩، في بيان لها، صدر منذ قليل، قالت فيه: "‬‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".



ونعت نقابة المهن التمثيلية‬‫، الفنان ⁧‫محمود مسعود‬⁩، في بيان لها، صدر منذ قليل، قالت فيه: "‬‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

ومحمود مسعود هو ممثل مصري ولد في عام 1952، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975، وعمل عقب التخرج في مسرح الطليعة، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية على مدار تاريخه، كان أخرها مسلسل "كأنه إمبارح" مع محمد الشرنوبي ورانيا يوسف وأحمد خليل.



أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز الـ67 عامًا.