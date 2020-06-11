بعد وفاته بـ«كورونا».. من هو محسن عادل نائب رئيس البورصة السابق؟

ومن أهم الأعمال التي كان يشغلها قبل الوفاة:

ومن أعماله سابقًا:

الكثير من المستثمرين يعرفون تمامًا من هو محسن عادل حلمي، نائب رئيس البورصة السابق، الذي صدمة الوسط الاقتصادي جميعًا بعد الإعلان عن وفاته منذ قليل أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).* نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الدراسات والبحوث في "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" منذ 15 نوفمبر 2019، جمهورية مصر العربية.* رئيس قطاع الاستثمار في "مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية" منذ 2019.* عضو مجلس إدارة "شركة المهندس للتأمين" ممثلًا عن "شركة التجاري الدولي للاستثمار".* شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين 2018 و2019* نائب رئيس "البورصة المصرية".* نائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" بين 2010 و2017.* العضو المنتدب لـ"شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار".* مستشار مالي لـ"المركز المصري للدراسات الاقتصادية".- عضو مجلس إدارة "البورصة المصرية" بين 2013 و2017، و"معهد الخدمات المالية" بين 2013 و2017.- عضو كل م،ن الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار "إيما"، و"المجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية"- اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بين 2013 و2017.كما عمل محاضرًا بمجال التمويل والاستثمار في "مركز المديرين"، و"معهد الخدمات المالية"، و"مدرسة سليسكا لإدارة الأعمال"، و"المعهد المصرفي السعودي".وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من "جامعة القاهرة"، كما حصل على بكالوريوس في التجارة الخارجية من "جامعة حلوان".