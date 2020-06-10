«الشرقية للدخان» تكشف 4 أسباب لأزمة اختفاء السجائر

كشف هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، 4 أسباب أدّت إلى مشهد اختفاء السجائر من السوق، مشددًا على أن 3 أسباب منها متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال رئيس الشركة، في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن السبب الأول هو سنوي تم الاعتياد عليه، حيث يسعى التجار لتخزين السجائر في يونيو؛ لأنه موعد رفع الأسعار، وذلك للاستفادة من فرق السعر.ولفت إلى أن السبب الثاني يكمن في تحول مدخني الشيشة إلى السجائر بعد إغلاق الكافيهات بسبب جائحة كورونا، بينما جاء الثالث جراء انخفاض الدُّخول، ما أدى لتحول بعض فئات مدخني السجائر الأجنبي إلى المحلي، وهو ما زاد الطلب على الأخيرة.وأشار إلى أن السبب الرابع هو انخفاض الإنتاج بنسبة 5%- 10%، بسبب تعطيل العمل في أوقات الاشتباه بأي حالات كورونا.