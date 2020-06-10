رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الشرقية للدخان» تكشف 4 أسباب لأزمة اختفاء السجائر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:35 م
السجائر
السجائر
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، 4 أسباب أدّت إلى مشهد اختفاء السجائر من السوق، مشددًا على أن 3 أسباب منها متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال رئيس الشركة، في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن السبب الأول هو سنوي تم الاعتياد عليه، حيث يسعى التجار لتخزين السجائر في يونيو؛ لأنه موعد رفع الأسعار، وذلك للاستفادة من فرق السعر.

ولفت إلى أن السبب الثاني يكمن في تحول مدخني الشيشة إلى السجائر بعد إغلاق الكافيهات بسبب جائحة كورونا، بينما جاء الثالث جراء انخفاض الدُّخول، ما أدى لتحول بعض فئات مدخني السجائر الأجنبي إلى المحلي، وهو ما زاد الطلب على الأخيرة.

وأشار إلى أن السبب الرابع هو انخفاض الإنتاج بنسبة 5%- 10%، بسبب تعطيل العمل في أوقات الاشتباه بأي حالات كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس الأركان لرجال «الغربية العسكرية»: الجيش مستعد لموجهة كل المخاطر

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

بريطانيا: الأطقم الطبية الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

هل يصيب كورونا مرضاه مرتين؟

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

منوعات

«لوفتهانزا للطيران»: 26 ألف عامل قد يفقدون وظائفهم

ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا 2020.. بروتوكول علاج كوفيد-19 في المنزل

باحثون: عظمة صغيرة وراء إصابة الشمبانزي بأمراض القلب

المحلقون جوًا.. أطفال رأس البر يستعينون بالطائرات الورقية على عزلة كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع

ما بعد «كورونا».. كتب تقرأ المستقبل بعد الوباء الأكبر

محمود التهامي يفعّل هاشتاج لا_للمهرجانات للمرة الثانية