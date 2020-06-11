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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 11-6-2020 في البنوك المصرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:18 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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ارتفع سعر صرف عملة اليورو الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 11- 6-2020، في عدد من البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري للشراء 18.35 وللبيع 18.50 مقابل تسجيله أمس للشراء 18.17 وللبيع 18.33.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية


ويقدم موقع «الدستور» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية اليوم:

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري للشراء 18.35 وللبيع 18.50، وفي بنك كريدي أجريكول للشراء 18.29 وللبيع 18.49، وفي بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.29 وللبيع 18.49، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.29 وللبيع 18.49، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.29 وللبيع 18.49.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم للشراء 18.29 وللبيع 18.46، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.29 وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.29 وللبيع 18.49، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.29 وللبيع 18.46، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.29 وللبيع 18.48، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.29 وللبيع 18.46.

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة للشراء 16.14وللبيع 16.24، وفي بينك الاستثمار العربي فسجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24، وفي بنك عودة سجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.14 وللبيع 16.24، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24، وفي بنك بلوك سجل للشراء 16.14 وللبيع 16.24.

أسعار الدولار الإسترالي في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار الإسترالي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري للشراء 11.30 وللبيع 11.39، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 11.19 وللبيع 11.39، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 11.17 وللبيع 11.38، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 11.17 وللبيع 11.36.

كما سجل سعر الدولار الإسترالي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري للشراء 11.17 وللبيع 11.36، وفي بنك مصر فسجل للشراء 11.17 وللبيع 11.36، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 11.12 وللبيع 11.37، وفي بنك الإسكندرية فسجل للشراء 11.05 وللبيع 11.36، اما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 10.63 وللبيع 11.38.

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