الوسط الرياضي يبكي محمد صيام: «في الجنة إن شاء الله»

ودّع الوسط الرياضي المصري، الأربعاء، الناقد الرياضي محمد صيام، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام والذي وافته المنيّة مساء اليوم دون الإفصاح عن سبب الوفاة.سريعًا، قدّم النقاد الرياضيين والعاملين في الحقل الإعلامي برقيات العزاء والمواساة للراحل والذي شغل رئاسة تحرير برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على "القاهرة والناس.وغرّد الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للتدوين المصغّر "تويتر": "خالص العزاء فى وفاة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صيام، ربنا يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويثبت أهله ويصبرهم".كما نعاه عدد من النقاد الرياضيين، ليقول الناقد الرياضي عصام شلتوت، عبر صفحته بفيسبوك: "البقاء لله، خالص التعازي والمواساة، في الجنة إن شاء الله، في وفاة صديقنا وزميلنا الغالي محمد صيام".كما أعرب أحمد شوبير عن حزنه الشديد لوفاة محمد صيام، وكتب عبر "فيسبوك" قائلًا: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة زميلنا الصحفي في جريدة الأهرام، نسأل المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم زويه بالصبر والسلوان".ووقع نبأ وفاة محمد صيام كالصّاعقة على الإعلامي محمد شبانة، سكرتير نقابة الصحفيين، رئيس مجلة تحرير الأهرام الرياضي الذي قال عبر حسابه على فيس بوك:«لا حول ولا قوة الله بالله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. أنعى الزميل والصديق محمد صيام، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، والناقد الرياضي المعروف.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته".