البيت الأبيض: السيسي وترامب بحثا خروج القوات الأجنبية من ليبيا

قال البيت الأبيض، مساء اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا.وأوضح البيت الأبيض في بيان أن ترامب ناقش مع السيسي أيضا سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا.وكانت الرئاسة المصرية أكدت في وقت سابق اليوم ترحيب الرئيس دونالد ترامب الجهود المصرية في ليبيا من أجل حل الأزمة سياسيا.