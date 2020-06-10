مصطفى درويش عن إصابته بكورونا: «أنا جامد جدًا في المواقف دي»

قال الفنان مصطفى درويش، إنه ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، موضحا أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه، وأعلن عنها لتنبيه كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين.وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "مفكرتش فى حاجة غير إن الناس اللى خالطتنى تفكر فى نفسها وأهلها"، وأن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة.وتابع: "إن شاء أزمة وتعدى على خير. أنا جامد جدًا فى المواقف دى".