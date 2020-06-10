الأنبا يوسف يشارك في دورة الخدام بإيبارشية المنيا «أونلاين»

شارك الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، في دورة الخدام والخادمات لإيبارشية المنيا، وذلك عبر البث المباشر "أونلاين".وألقى نيافته محاضرة بعنوان "الخادم والليتورجية بين المعرفة والممارسة"، وذلك تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليوالمقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.