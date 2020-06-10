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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: التباعد أسلوب الحياة حتى بعد انتهاء كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:47 م
الإبراشي
الإبراشي
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ستصبح منهج حياة حتى بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشددًا على أن وعي المواطن أهم من أي تعليمات من قبل الحكومة، وعلى الجميع أن يلتزم بتعليمات وزارة الصحة، متابعا: "اللى عاوز يفرح يفرح بس يا ريت لا يتحول الفرح لميتم".

واستنكر "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن إقامة الأفراح فى زمن كورونا أمر مرفوض تمامًا إذا لم يكن يتبع التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، متابعا: "ظاهرة الأفراح القاتلة لا بد أن تتوقف لأنها بتزيد".

وعلق على أسعار المستشفيات الخاصة في علاج فيروس كورونا، قائلا: "هذه المستشفيات تمثل 30% من المنظومة الصحية في مصر، ويجب أن تتكاتف مع الدولة من أجل تجاوز الجائحة".

وأكد "الإبراشى"، أنه فى زمن الحروب لا يصح أن يكون هناك تجار أزمات أو استغلال للأزمة، كون مصلحة الوطن فوق الجميع، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة تبذل مجهودًا كبيرًا للحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تكاتفت في الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة خلال أدائهم الامتحان.

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